Daniele Mondello, la lettera a Viviana e Gioele: “E’ un giorno importante” (Di lunedì 31 agosto 2020) Ieri Daniele Mondello e Viviana Parisi - la dj di 43 anni scomparsa il 3 agosto insieme al figlioletto Gioele e trovata morta cinque giorni dopo nelle campagne di Caronia - avrebbero festeggiato il diciassettesimo anniversario di matrimonio. Il marito ha inviato un video e una lettera a "Newsmediaset" per ricordare la moglie e il piccolo Gioele, anche lui trovato morto qualche giorno dopo la madre. Scive il marito: "Amore mio, oggi è il 30 di agosto, non un semplice giorno, ma il nostro giorno. Quel momento in cui 17 anni fa abbiamo giurato davanti a Dio il nostro amore... (Continua...) Da sempre abbiamo condiviso ogni cosa, dalla musica alle azioni di tutti i giorni, ma ogni cosa era fatta sempre insieme. ... Leggi su howtodofor

