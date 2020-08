Covid, si torna sotto i mille contagi, ma con meno tamponi (Di lunedì 31 agosto 2020) Scendono i nuovi casi in italia, 996 nelle ultime 24 ore, anche se a fronte di una riduzione di tamponi effettuati, circa 53 mila. L''obiettivo del governo è aumentare la ricerca dei positivi ... Leggi su tg.la7

Scendono i nuovi casi in italia, 996 nelle ultime 24 ore, anche se a fronte di una riduzione di tamponi effettuati, circa 53 mila. L''obiettivo del governo è aumentare la ricerca dei positivi asintoma ...

Piazza Affari scivola in rosso. Scende lo spread ma rendimenti in salita. FTSE MIB -1,04%

. Mercati azionari europei in netto calo nel finale. Wall Street contrastata: a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 -0,3%, NASDAQ Composite +0,3%, Dow Jones Industrial -0,9%. A Milano i ...

