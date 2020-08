Covid: Campania proroga norme su controllo rientri (Di lunedì 31 agosto 2020) NAPOLI, 31 AGO - La Campania proroga al 10 settembre le misure di controllo sui viaggiatori di rientro da estero e Sardegna: lo ha disposto il presidente Vincenzo De Luca con un'ordinanza appena ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

