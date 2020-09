Conte: "Riapertura delle scuole in sicurezza è la nostra priorità" (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha oggi ha parlato della conferenza sulla Riapertura delle scuole in sicurezza che lui stesso ha promosso con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e che è stata il motivo per cui nei giorni scorsi ha ricevuto i ringraziamenti da parte di Hans Kluge, il direttore dell'OMS per l'Europa. Speranza ha scritto su Twitter:"Diritto alla salute e diritto all’istruzione devono camminare insieme. Oggi, in rappresentanza dell’Italia, ho promosso con l’Oms una conferenza sulla Riapertura delle scuole in sicurezza. Questa è la vera priorità delle prossime settimane in tutti i Paesi del mondo " ... Leggi su blogo

Ultime Notizie dalla rete : Conte Riapertura Riapertura scuole, conti pubblici, elezioni: i due mesi “caldi” del governo Conte Orizzonte Scuola IL RITORNO IN AULA

«Lavoriamo tutti insieme e riconsegniamo le scuole ai nostri studenti: il Paese ce ne sarà riconoscente. Abbiamo una responsabilità storica grande. Sarà un anno duro. Ma anche l'inizio di un percorso ...

La scuola riparte con i corsi di recupero, primo test post- lockdown

La scuola riparte con i corsi di recupero e gli istituti si organizzano per far fronte alle nuove linee guida. E si parte con l’accordo sul trasporto pubblico locale. Niente mascherina a scuola se vie ...

