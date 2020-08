Cecilia e Ignazio, in corso il ritorno di fiamma: retroscena, la situazione (Di lunedì 31 agosto 2020) Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, dopo giorni di lontananza e ricostruzioni più o meno fantasiose sulla loro rottura, starebbero per “ricomporsi”. A sostenerlo è il sempre attento e informato Dagospia. L’addio si era consumato al Just Cavalli di Porto Cervo ed è stato pesante e deciso. Dall’altro lato la coppia non ha mai parlato pubblicamente … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

