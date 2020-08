Calciomercato Napoli – Roma favorita per Milik, dalla Juventus può arrivare un difensore (Di lunedì 31 agosto 2020) E’ la Roma la compagine favorita per assicurarsi le prestazioni di Arek Milik, attaccante del Napoli che essendo in scadenza con il suo club il prossimo anno e non intenzionato a rinnovare, è stato messo sul mercato dalla società partenopea. Contropartita Juventus Non è un vero e proprio testa a testa tra i giallorossi e la Juventus, visto che l’attaccante da tempo ha un accordo formale con la società piemontese che tuttavia dopo l’esonero di Maurizio Sarri, appare meno convinta sull’investimento rispetto a qualche settimana fa: i bianconeri hanno offerto come parziale contropartita Christian Romero, valutato 25 milioni, difensore argentino all’ultima stagione in prestito al Genoa, ma De ... Leggi su giornal

