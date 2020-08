Abbandona un frigo davanti alla discarica: il sindaco di Gerre glielo riporta a casa con dedica (Di lunedì 31 agosto 2020) Abbandona un frigo davanti alla discarica. Un uomo che aveva Abbandonato in maniera illecita un frigorifero davanti alla discarica di Gerre de’ Caprioli, in provincia di Cremona, si è visto restituire il rifiuto ingombrante dal sindaco del paese, Michel Marchi, con tanto di “dedica”: “Caro signore, ti è scivolato il frigo davanti alla discarica di Gerre. Per fortuna ti abbiamo visto e te lo riportiamo. Poi ti mando anche la multa”. Il primo cittadino ha poi pubblicato tutto su Facebook. Ha Abbandonato un ... Leggi su limemagazine.eu

