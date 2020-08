A breve sospensione di WhatsApp su alcuni modelli Huawei nel mondo (Di lunedì 31 agosto 2020) Torna purtroppo un appuntamento periodico poco gradito per coloro che si legano a determinati smartphone per diversi anni, almeno per quanto riguarda la cessazione del supporto da parte di WhatsApp. A stretto giro, infatti, il team dapprima non assicurerà aggiornamenti dell'app per determinati smartphone, per poi bloccarne addirittura il funzionamento, come avvenuto già in passato. La lista di prodotti coinvolti è corposa e tra quelli da citare ce ne sono tanti di Huawei. La sospensione di WhatsApp nel 2020 coinvolge soprattutto Huawei Da un lato, dunque, i nuovi aggiornamenti di WhatsApp che promettono funzioni molto interessanti per il pubblico, come la possibilità menzionata pochi giorni fa sul nostro magazine di poter utilizzare il proprio account ... Leggi su optimagazine

Venice_bi_tch : @Dan_______96 Hai instagram? Perché prevedo una sospensione a breve - Jack86301527 : Ripartiamo dopo una breve sospensione dell'account... VA LE COINCIDENZE!!! - lillidamicis : Il Presidente della BCC San Marzano rilancia sulla necessità di rifinanziare la misura regionale nel più breve temp… -

Ultime Notizie dalla rete : breve sospensione Agerola, guasto improvviso all'impianto idrico: a breve la sospensione del servizio Positanonews Man United, Maguire dopo la rissa e l'arresto: "Ho temuto per la mia vita"

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - "Ho temuto per la mia vita. So come sono andate le cose. Non sento di dovermi scusare con nessuno, le scuse si fanno quando hai fatto qualcosa di sbagliato": il difensore e cap ...

Coronavirus a Ballando con le Stelle, Milly Carlucci fa chiarezza: il messaggio social

Dopo la notizia delle sospensione delle prove di Ballando con le Stelle per Coronavirus, Milly Carlucci ha fatto chiarezza sui social: le sue parole. Milly Carlucci fa chiarezza dopo la notizia di co ...

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - "Ho temuto per la mia vita. So come sono andate le cose. Non sento di dovermi scusare con nessuno, le scuse si fanno quando hai fatto qualcosa di sbagliato": il difensore e cap ...Dopo la notizia delle sospensione delle prove di Ballando con le Stelle per Coronavirus, Milly Carlucci ha fatto chiarezza sui social: le sue parole. Milly Carlucci fa chiarezza dopo la notizia di co ...