Volley, Supercoppa 2020: Casalmaggiore cede al tiebreak, Firenze passa il turno (Di domenica 30 agosto 2020) Il Bisonte Firenze ha la meglio sulla VBC èpiù Casalmaggiore nella gara valevole per il primo turno della Supercoppa 2020 di Volley femminile. Le toscane vincono al tiebreak con il punteggio di 3-2 (23-25, 25-22, 17-25, 28-26, 15-13). TABELLONE E ACCOPPIAMENTI DEL SECONDO turno TUTTI I RISULTATI LA CRONACA – Parte meglio Casalmaggiore in un primo set molto equilibrato, che le ragazze lombarde riescono a chiudere solamente grazie a una seconda parte eccellente con il punteggio di 25-23. Nel secondo parziale risponde presente Il Bisonte, che lotta e pareggia i conti in un incontro davvero combattuto. Il terzo set vede però il dominio di Casalmaggiore, che va avanti e si avvicina al successo. Il ... Leggi su sportface

OA_Sport : Volley femminile, Supercoppa Italiana 2020: Firenze espugna Casalmaggiore e va al secondo turno - LegaVolleyFem : ???????? @Azzurra_Volley #Firenze sfata il fattore campo e vince 3-2 al PalaRadi sulla @VBCasalmaggiore #Casalmaggiore… - AndySportWomen : #VolleyFemminile #Supercoppa 1/4 finale @SDBVolley - @VeroVolleyMonza (#SaugellaMonza) @UYBAvolley - @76Chieri… - AndySportWomen : #VolleyFemminile #Supercoppa 1/8 finale @VBCasalmaggiore - @Azzurra_Volley 2-3 1/4 finale @IGOR_Volley - @Azzurra_Volley - soloteo1980 : RT @LegaVolleyFem: ???????? #Supercoppa Italiana: finalmente in campo! Nel weekend le gare del primo turno. ??Tutti i match in diretta sul cana… -