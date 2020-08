Vittorio Sgarbi attacca Selvaggia Lucarelli: “Becchina delusa” (Di domenica 30 agosto 2020) Vittorio Sgarbi non placa la sua ira e continua a inveire contro gli “allarmisti” del coronavirus, sostenendo che i rischi di mortalità del virus si siano notevolmente abbassati. A finire nel mirino della polemica di Vittorio Sgarbi è ora Selvaggia Lucarelli: il critico d’arte la definisce addirittura una “becchina”, facendo riferimento alle sue ultime dichiarazioni … L'articolo Vittorio Sgarbi attacca Selvaggia Lucarelli: “Becchina delusa” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SkyTG24 : Il sindaco di #Sutri, Vittorio #Sgarbi, ha emanato un'ordinanza che prevede la multa per chi indossa la mascherina… - Corriere : La provocazione di Sgarbi: a Sutri (dove è sindaco) multe a chi indossa la mascherin... - fanpage : Multa per chi indossa la mascherina 'senza necessità'. La decisione di Vittorio #Sgarbi - formvla_ : vittorio sgarbi whOOOOOOO - valerioboing : RT @tempoweb: #mascherina senza motivo? #Sgarbi sindaco multa @lefrasidiosho per #iltempodioshø -