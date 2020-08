Ufficiale francese denunciato per tradimento. Di stanza in una base Nato in Italia spiava per i russi (Di domenica 30 agosto 2020) E' sospettato di aver fornito ai servizi segreti di Mosca documenti top-secret. La ministra della Difesa, Florence Parly: «Posso confermare che un Ufficiale superiore è sotto procedimento giudiziario per attentato alla sicurezza» Leggi su lastampa

