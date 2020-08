Temptation Island: Sofia e Amedeo la quinta coppia (Di domenica 30 agosto 2020) Temptation Island, dunque, prende sempre più forma. Svelata la quinta coppia che si metterà in gioco intraprendendo il viaggio nei sentimenti che vedrà al timone Alessia Marcuzzi dal prossimo 9 settembre in prima serata su Canale 5. Temptation Island, dunque, prende sempre più forma. Come scrive tutt’oggi.info, giornale on line dell’Umbria, e come conferma il sito di Temptation Island, dopo Alessandro e Sofia (lei tra l’altro ha appena lanciatoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - silentloudly : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island VIP 2 (2019): Alessia Marcuzzi cazzia Andrea Ippoliti - Letisia62667303 : RT @alexsecchi83: -Leggo di un video di un tale 'Er Faina' che invita a prendere a calci in culo i piloti della Ferrari. -Mi chiedo 'Chi è… - DanieleFassina : RT @alexsecchi83: -Leggo di un video di un tale 'Er Faina' che invita a prendere a calci in culo i piloti della Ferrari. -Mi chiedo 'Chi è… - Marilenapas : RT @enzomazza: Ormai i giornali seguono i casi di #COVID?19 tra i vip come una puntatona di temptation island sperando cosí di agguantare q… -