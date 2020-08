Sorelle morte in campeggio, la procura indaga sulle condizioni dell’albero caduto sulla tenda (Di domenica 30 agosto 2020) Una bambina di 3 anni e sua sorella 14enne sono morte dopo che la tenda in cui si trovavano in un campeggio con la famiglia è stata travolta da un albero caduto per il maltempo a Marina di Massa, in provincia di Massa Carrara. Il procuratore Piero Capizzoto ha dichiarato che le indagini in corso sono volte a comprendere «se era prevedibile o meno che l’albero, per le condizioni in cui era, potesse cadere in caso di maltempo, visto che sotto c’erano spazi per le tende». Vani sulla più piccola i tentativi di rianimazione da parte del medico, che ne ha constatato il decesso poco dopo il soccorso. La sorella di 14 anni era stata ricoverata già in gravi condizioni. Il soccorso è avvenuto con le ... Leggi su open.online

