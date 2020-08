Sondaggio, nelle Marche il centrodestra in vantaggio di 16 punti: trema per la prima volta la roccaforte Pd (Di domenica 30 agosto 2020) Per la prima volta la Regione Marche potrebbe passare nelle mani del centrodestra. Secondo il Sondaggio Winpoll-Cise per il Sole 24 ore, il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli è in vantaggio su Maurizio Mangialardi del centrosinistra di quasi 16 punti. Il sindaco di Senigallia, esponente di Fratelli d’Italia, guida la coalizione di centrodestra unita con il 51,8%, mentre l’esponente del Pd è stimato al 36,1%. Terzo il candidato del M5s Gian Mario Mercorelli con l’8,9%. A circa 20 giorni dal voto per le elezioni Regionali, a fare da ago della bilancia sono quindi in parte gli elettori grillini, ma soprattutto gli indecisi, che rappresentano il 24% del campione, e chi pensa di ... Leggi su open.online

