Regionali, Attanasio: “Provocazione Gomorra finita, ora spazio a emarginati e disperati” (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Il video in cui facevo la parodia di Gomorra era stato programmato in scadenza alle 16 di oggi ed è scaduto. La sua virilità mi ha fatto conoscere ovunque e mi ha permesso di sollevare l’attenzione sui temi di cui sto parlando ogni giorno: l’emergenza abitativa, la mancanza di lavoro e diritti, la lotta a chi pensa di comprare la dignità della gente comprando il loro voto’’. Lo ha detto con una nota stampa diramata poco fa il candidato della lista Più Campania in Europa, Ciro Attanasio. “I miei video successivi sono visti da tanta gente, ma nessun giornale o tv li ha ripresi, perché non fanno notizia – ha aggiunto -. La storia dell’infermiere di provincia che giocava a fare il camorrista faceva notizia, Ciro ‘o cafone ... Leggi su anteprima24

