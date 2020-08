Per l’Italia un salto indietro di 20 anni. La strategia che non c’è (Di domenica 30 agosto 2020) Il PIL dell’Italia tornerà sotto i livelli del 2000 entro la fine dell’anno: una retromarcia causata da scelte sbagliate dei governi che si sono succeduti in questi ultimi vent’anni e dalla generale assenza di una politica industriale. L’allarme è stato lanciato da Unimpresa, ripercorrendo i trend di crescita dell’economia italiana negli ultimi 20 anni. Un decennio per dimezzare la crescita e l’ecatombe per chiudere Nel 2000, l’economia del nostro Paese cresceva del 3,8%. Dieci anni più tardi, nel 2010, il PIL ha evidenziato una crescita più che dimezzata dell’1,8% e, alla fine del 2020, dovrebbe registrarsi un brusco calo del 12%. Colpa di un evento straordinario quale la pandemia di Covid-19, certamente, ma lo scorso anno non è andata meglio con una ... Leggi su quifinanza

