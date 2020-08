Palermo, la carica di Doda: “Mai avuto dubbi sul futuro, tifosi e club rosa top. Boscaglia, Martinelli e Dani Alves…” (Di domenica 30 agosto 2020) Parola a Massimiliano Doda.Ha già stupito positivamente in Serie D per continuità e qualità di rendimento sulla corsia di destra , tanto da essere riconfermato per la nuova avventura in Serie C con il Palermo F.C., anche nella prossima stagione l'ex Sampdoria vestirà i colori rosanero. Ha le idee chiare il terzino albanese che, nonostante si sia dovuto fermare a causa di un problema al polpaccio durante i primi giorni di ritiro, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dice "Non avendo giocato per diverso tempo, a causa dello stop del campionato, qualche problemino ci può anche stare. Faccio fisioterapia, ma ho già la testa al campo e non vedo l’ora di tornare in gruppo".Per lui sarà la prima stagione nella Lega Pro "Sono felicissimo di fare il mio primo anno da ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : Palermo carica Ritiro Palermo, Santana suona la carica: “Stiamo crescendo” Madonie Press A Sciacca è nato il primo Attiva Lab in Sicilia

Nasce a Sciacca il primo “Attiva Lab” siciliano. Si tratta di Comitati Territoriali di Attiva, il gruppo politico nato da una costola del Movimento 5 Stelle in Sicilia. Sono i gruppi che riuniscono gl ...

Facoltà di Medicina, il 3 settembre il test per gli aspiranti camici bianchi, 420 i posti disponibili

Tornano alla carica gli aspiranti camici bianchi in Sicilia, con qualche opportunità in più rispetto al passato. A causa delle norme anti covid 19, il test di accesso alla facoltà di Medicina, che si ...

