Nazionale, Mancini: “Un piacere tornare a Coverciano” (FOTO) (Di domenica 30 agosto 2020) “È un enorme piacere tornare dopo nove mesi a Coverciano e rivedere i ragazzi. Spero si possa tornare al più presto alla normalità“. Lo ha scritto su twitter il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini, a proposito della ripresa degli allenamenti della selezione azzurra impegnata nei prossimi giorni nei match di Nations League contro Bosnia e Olanda. Sono trentacinque i convocati dal Ct per questo raduno azzurro a dieci mesi dall’ultimo appuntamento contro l’Armenia (vittoria per 9-1). FOTO È un enorme piacere tornare dopo 9 mesi a Coverciano e rivedere i ragazzi. Spero si possa tornare al più presto alla normalità 🇮🇹 ... Leggi su sportface

