Napoli, Beppe Bruscolotti sull’addio di Allan: “Il momento giusto per cederlo era un altro” (Di domenica 30 agosto 2020) Beppe Bruscolotti, ex difensore e capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Canale 21 pronunciandosi sull’addio del centrocampista brasiliano Allan, che nelle prossime ore sarà a tutti gli effetti un calciatore dell’Everton, per cui nelle casse del club partenopeo arriveranno 25 milioni di Euro più bonus. “Allan? I precedenti dicono chiaramente che andava ceduto. Sono andati via fior di campioni, che sono stati sostituiti, ora invece il Napoli ha perso la metà del suo valore”. “La verità non piace e la gente non regge, c’erano stati precedenti che andavano valutati e tenuti in considerazione: il momento giusto per cedere Allan era un altro, non adesso. Però ... Leggi su calciomercato.napoli

