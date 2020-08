Napoli, 88enne spara ai figli invalidi: tragico epilogo (Di domenica 30 agosto 2020) Napoli, un uomo di 88 anni ha sparato due colpi di pistola contro i suoi due figli, entrambi invalidi: tragico epilogo, uno dei due non ce l’ha fatta. L’epilogo della vicenda avvenuta a Napoli è tragico: un uomo di 47 anni, invalido, è morto a dopo aver ricevuto un colpo di pistola, sparato direttamente dal … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

antony220970 : RT @Agenzia_Ansa: Spara ai due figli disabili e ne uccide uno. A #Napoli, l'88enne alla polizia: 'Ero disperato'. La vittima ha 47 anni htt… - Agenzia_Ansa : Spara ai due figli disabili e ne uccide uno. A #Napoli, l'88enne alla polizia: 'Ero disperato'. La vittima ha 47 an… - StefanoSegator2 : La disperazione della solitudine sociale ! - StefanoSegator2 : Napoli, 88enne spara ai due figli invalidi e ne uccide uno - GRETA1SGARBO : RT @magicaGrmente22: Agli agenti il pensionato ha detto di aver agito perché disperato per le condizioni della famiglia e per il futuro dei… -