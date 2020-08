"Nagatomo a un passo dall'Olympique Marsiglia" (Di domenica 30 agosto 2020) Marsiglia, Francia, - " Yuto Nagatomo è vicinissimo all' Olympique Marsiglia ". È quanto afferma l'emittente televisiva francese Téléfoot, secondo le cui indiscrezioni il terzino giapponese ex Cesena ... Leggi su corrieredellosport

Per Nagatomo, già in passato dato in procinto di vestire la maglia de Les Phocéens (nel gennaio 2018, all'epoca guidati da Rudi Garcia), sarebbe quindi imminente il trasferimento in Costa Azzurra.

