Mourinho | «Non sono vecchio | ho ancora tanta voglia di vincere»

José Mourinho, allenatore portoghese del Tottenham, ha parlato della propria età durante un'intervista rilasciata a Dazn José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha rilasciato un'intervista a Dazn. Ecco le sue parole: ETA' – «Molti credono che io ormai sia vecchio. Ma questo solo perché vinco da tanto tempo. sono ad alti livelli dal 2002. Ma non sono vecchio, anzi. sono giovane per essere un allenatore. Un tecnico peggiora quando perde la motivazione e io ne ho sempre di più. Amo questo lavoro e amo la sfida. Voglio divertirmi, ma soprattutto voglio vincere. Voglio alzarmi la mattina e andare ad allenare. Voglio farlo tutti i giorni e questo fa la differenza». FORMAT CHAMPIONS LEAGUE

ETA’ – «Molti credono che io ormai sia vecchio. Ma questo solo perché vinco da tanto tempo. Sono ad alti livelli dal 2002. Ma non sono vecchio, anzi. Sono giovane per essere un allenatore. Un tecnico ...

Colpo Tottenham: c'è Doherty per Mourinho

Il Tottenham mette a segno il terzo colpo del mercato estivo, un altro per José Mourinho dopo Hojbjerg e Joe Hart. E’ infatti ufficiale l’acquisto di Matt Doherty, classe 1992, dal Wolverhampton. Il t ...

