Morta l’infermiera di 47 anni che viaggiava per curare i bimbi: lascia marito e 2 figli piccoli (Di domenica 30 agosto 2020) Una perdita davvero molto brutta per l’Italia. Grazie alle sue mani molte vite sono state salvate e in tanti devono ringraziarla se sono ancora qui. Inoltre, con le sue parole di conforto risollevava l’umore della gente, facendo godere pienamente i momenti della guarigione o faceva diventare sempre meno pesante la permanenza forzata in ospedale dei pazienti. Stiamo parlando di Margaret Zorzo, l’infermiera al lavoro nel nosocomio di Cittadella, ma originaria di Tombolo e residente a San Martino di Lupari (Padova). Nonostante la gravità della sua malattia, nei suoi ultimi giorni di vita è stata in grado di sfoderare ancora una volta una forza incredibile. Ha avuto l’opportunità di incontrare per l’ultimo saluto i suoi due amatissimi figli, Filippo Elia e Ilaria rispettivamente di 9 e 5 anni. Ha anche dato ... Leggi su caffeinamagazine

