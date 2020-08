Miozzo (Cts): "Le scuole devono riaprire, gli stadi possono aspettare" (Di domenica 30 agosto 2020) “Per noi la priorità è la scuola, ricominciare le lezioni. Il pubblico per gli eventi sportivi, mi spiace, non è una priorità, per il momento”. Così il coordinatoredel Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo, che in un’intervista a Il Messaggero assicura: con l’andamento attuale dell’epidemia, le scuole riapriranno il 14 settembre.“Se invece dovesse esserci un incremento dei casi più accentuato, dovremmo fare delle valutazioni qualche giorno prima, attorno al 10 o all′11 settembre. Magari potrà essere necessario essere prudenti nelle aree in cui dovesse esserci un’impennata di casi. Ma oggi la riapertura delle scuole è sostenibile”.“Voglio essere molto chiaro: potrà capitare che una scuola, anche in Italia, ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Miozzo (Cts): 'L'epidemia è andata fuori controllo: paghiamo un'estate in libertà con party e assembramenti' - Adnkronos : #Miozzo (Cts): 'Priorità è riaprire le scuole, non gli stadi' - StraNotizie : Miozzo (Cts): 'Priorità è riaprire le scuole, non gli stadi' - HuffPostItalia : Miozzo (Cts): 'Le scuole devono riaprire, gli stadi possono aspettare' - MamolkcsMamol : Scuole, Miozzo (Cts): «Le classi devono riaprire, gli stadi possono aspettare» -