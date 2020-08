"La scuola a rotelle diventerà solo una carretta". Farina sulla Azzolina: paghiamo trent'anni di ritardi (Di domenica 30 agosto 2020) Primo guaio. Prima scadenza annunciata e tradita. Dopodomani, martedì, è in calendario la partenza dei corsi di recupero. Peccato che nessuna famiglia abbia avuto notizie. Che si fa? Si va o non si va a cercare di rimediare ai debiti scolastici? Il governo fa sapere che i corsi si faranno. Quando-quando-quando, come cantava Toni Renis, però non si sa. E il 14 settembre inizieranno davvero le scuole di ogni ordine e grado, con i bus pieni all'80 per cento, le mascherine (forse sì forse no), e gli insegnanti strappati al loro nido domestico per salire in cattedra? Tre Regioni come minimo hanno spostato più in là. Sicilia, Sardegna e Campania forse saranno pronte una settimana dopo. Ma l'incertezza domina, al di là di affermazioni tanto perentorie quanto fragili, stante la congerie di problemi irrisolti, sul futuro ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : scuola rotelle Scuola, arrivati al Volta i primi banchi con le rotelle. Ha pagato la scuola Il Messaggero Lettera di un docente per il nuovo anno scolastico

Inviata da Mario Ascione – Il 1 settembre è alle porte, lo sento arrivare dai profumi nell’aria come la brezza di primavera, lo avverto che sta per entrare e, per me e ogni operatore della scuola, è u ...

