Giulia De Lellis dopo le vacanze in Sardegna: “Sennò mi viene il Coronavirus…” (Di domenica 30 agosto 2020) In queste settimane sempre più Vip hanno annunciato di essere positivi al Coronavirus, allo stesso tempo personaggi famosi come Giulia De Lellis ha raccontato il modo in cui ha cercato di prevenire sia il contagio e il momento post esame del tampone. Coronavirus tra i vip Ebbene sì, l’attenzione mediatica in questi giorni resta concentrata sui tanti vip che stanno raccontando come stanno vivendo il contagio da Coronavirus, spiegando anche come il fantomatico contagio con annessa quarantena in attesa di conoscere l’esito delle terapie antibiotico. Allo stesso modo, anche Giulia De Lellis ha deciso di raccontare la sua esperienza post vacanze in Sardegna, durante la quale ha sempre cercato di ridurre i suoi spostamenti al fine di evitare posti affollati ad alto ... Leggi su aciclico

