Formula 1 – Leclerc furioso dopo il pit-stop, la radio resta aperta: “porca p…tana!” [VIDEO] (Di domenica 30 agosto 2020) La Ferrari non sta di certo vivendo un momento facile ed il weekend di gara di Spa ha sicuramente mandato nello sconforto più profondo i piloti della squadra di Maranello, con Leclerc che ha mostrato un’eccessiva frustrazione durante il Gp del Belgio. dopo il primo pit-stop Leclerc ha manifestato tutta la sua rabbia, non renendosi conto di avere ancora la radio accesa: “ma dai!”, ha esclamato in inglese dopo aver perso tempo perchè la squadra doveva iniettare aria nel sistema. Il ferrarista si è poi sfogato nella sua lingua madre, il francese, aggiungendo “porca puttana!”. Il monegasco è stato subito avvisato dai box: “spegni la radio”, gli è stato detto. Il team radio ... Leggi su sportfair

SkySportF1 : Formula 1, Leclerc: 'Non riusciamo più a sorpassare. Monza? Sarà difficile' #SkyMotori #F1 #Formula1 #BelgianGP - Gazzetta_it : Sconforto Ferrari. Leclerc: “Non so cosa dire è brutto, dobbiamo fare qualcosa” - Gazzetta_it : GP del Belgio, trionfa ancora Hamilton. Ferrari disastrose: Vettel 13°, Leclerc 14° - SvSport1 : Formula 1. La Ferrari non funziona, in Belgio è disfatta. Il monegasco Leclerc è solo 14esimo - infoitsport : Formula 1, il sorpasso di Leclerc a Spa nei primi giri del GP Belgio. VIDEO -