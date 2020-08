F1 Belgio 2020, Gara - Diretta esclusiva Sky Sport, Differita TV8 (Di domenica 30 agosto 2020) Il solito dominio Mercedes e una Ferrari (Diretta esclusiva Sky Sport, Differita TV8) mai così brutta nell'era ibrida da otto anni a questa parte. Eccola qui la sintesi della lotta della pole andata in scena nel tempio della velocità a... Leggi su digital-news

SkySportF1 : ?? Lewis Hamilton vince il GP del Belgio Weekend difficile per la Ferrari La classifica: - SkySportF1 : Formula 1, Leclerc: 'Non riusciamo più a sorpassare. Monza? Sarà difficile' #SkyMotori #F1 #Formula1 #BelgianGP - SkySportF1 : Carlo Vanzini analizza il momento della @ScuderiaFerrari e fa un paragone con il tennis: 'Come chiedere a #Federer… - like30_simone : RT @LucaMana82: #F1 Un pimpante #Verstappen lancia i T&F sul #BelgianGP: dai tifosi virtuali di #Ricciardo ai quesiti di #Bottas fino alla… - mattiamaestri46 : RT @KrisMotorsport: Ho sempre odiato il 'revisionismo storico' in #F1 successivo a modifiche regolamentari. RB e AMG continuano ad accusare… -