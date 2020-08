Eriksen, possibile epilogo inatteso: pesano l'ingaggio e le idee di Conte (Di domenica 30 agosto 2020) Christian Eriksen può lasciare l'Inter in caso di offerta irrinunciabile: la posizione dei nerazzurri. Leggi su 90min

Riccard29512548 : @theboss_1908 Continuano a dire di Brozovic,ma per me con Vidal va via Eriksen insieme a Skriniar e magari Skriniar… - Riccard29512548 : @theboss_1908 Ciao...io dico questo.Conte non fa giocare Vidal Hakimi Eriksen e due punte.Possibile che Vidal prend… - Riccard29512548 : @pap1pap Possibile Pap fare Kante in questo modo vendendo Brozo o Eriksen più Ndombele per Skriniar più Vidal a zero? - GiuseppeilGrand : Se fosse vera la notizia di una possibile cessione di #Eriksen, vorrei fare due considerazioni: 1)evidentemente a g… - deppa92 : RT @lolloc91: Si parla di una possibile cessione di #Eriksen. Lo fareste per seguire l’allenatore? Pareri? #Inter -