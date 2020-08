Eintracht, intesa con il Milan per André Silva (Di domenica 30 agosto 2020) L’Eintracht Francoforte è vicino alla permanenza di André Silva per la prossima stagione: accordo con il Milan L’Eintracht Francoforte è a un passo da André Silva, che resterà in Bundesliga anche nel corso della prossima stagione. Come riportato dalla Bild, il club tedesco è vicino all’accordo con il Milan per le modalità di trasferimento del portoghese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Intesa con #Rebic: ora l'accordo con l'@Eintracht - #ACMilan #Milan #weareacmilan… - MilanNewsit : Tuttosport - Milan-Rebic, intesa sul futuro contratto. Ramadani va dall’Eintracht: due le opzioni - sportli26181512 : Tuttosport - Milan-Rebic, intesa sul futuro contratto. Ramadani va dall’Eintracht: due le opzioni: Ante Rebic e il… - CalcioNews24 : Rebic Milan, intesa sull’ingaggio: ora l’accordo con l’Eintracht -

Ultime Notizie dalla rete : Eintracht intesa Calciomercato Milan, novità André Silva: intesa vicina CalcioMercato.it Calciomercato Milan, novità André Silva: intesa vicina

Dalla Germania rivelano come il Milan e l’Eintracht Francoforte siano molto vicini alla definizione del riscatto di André Silva: novità anche su Rebic. Sembra essersi sbloccato l’impasse fra Milan e E ...

Calciomercato Milan, cessione vicina | Accordo ad un passo!

Il Milan continua a lavorare in vista della prossima stagione dando un’occhiata anche alle cessioni: pronta la partenza del rossonero! Non solo acquisti in casa Milan dopo il rinnovo contrattuale di Z ...

Dalla Germania rivelano come il Milan e l’Eintracht Francoforte siano molto vicini alla definizione del riscatto di André Silva: novità anche su Rebic. Sembra essersi sbloccato l’impasse fra Milan e E ...Il Milan continua a lavorare in vista della prossima stagione dando un’occhiata anche alle cessioni: pronta la partenza del rossonero! Non solo acquisti in casa Milan dopo il rinnovo contrattuale di Z ...