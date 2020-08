Coronavirus: +1.365 casi e 4 morti, calano i tamponi (Di domenica 30 agosto 2020) I nuovi casi di Coronavirus registrati al 30 agosto 2020 sono in tutto 1.365. è quanto recita il bollettino emanato dal Ministero della Salute, dal quale emerge che i nuovi decessi sono 4. Rispetto alle precedenti 24 ore, in cui si sono sfiorati i 100mila tamponi, oggi ne sono stati effettuati 81.723. La regione in cui sono stati registrati i contagi più numerosi è la Campania: 270 nuovi casi, rientranti prevalentemente dalle vacanze. Segue la Lombardia con 235 nuovi casi e il Lazio con 156. Aumentano per il terzo giorno di fila (+7) i ricoverati in terapia intensiva, che attualmente sono 86, mentre le persone ricoverate negli altri reparti risultano essere 1.337 (+90). é stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 17:06 di Sunday 30 August 2020 Leggi su blogo

you_trend : ?? #Coronavirus, 30 agosto 2020 • Attualmente positivi: 24.205 • Deceduti: 35.477 (+4, +0,01%) • Dimessi/Guariti: 2… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, altri 1.365 nuovi contagi e 4 morti nelle ultime 24 ore - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 agosto: 1.365 nuovi casi e 4 morti nelle ul... - thomasschael : RT @RaiNews: #Coronavirus in #Italia: i nuovi casi sono 1.365 in 24 ore, 4 i morti, 312 i guariti - selinrauhl : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 30 agosto 2020 • Attualmente positivi: 24.205 • Deceduti: 35.477 (+4, +0,01%) • Dimessi/Guariti: 208.536 (+… -