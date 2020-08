Black lives matter, continue violenze. E aggrediscono così un senatore repubblicano (Video) (Di domenica 30 agosto 2020) Roma, 30 ago – Le disavventure del presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, non sono ancora finite per questo burrascoso 2020 che, oltre ad aver subito la pesantissima scure della crisi economica dovuta all’epidemia di Covid-19, sta assistendo a frequenti e violente proteste da parte di Antifa e Black lives matter; i due gruppi menzionati, teoricamente apartitici e utilizzati esclusivamente per chiedere più diritti per gli afroamericani, sono un ottimo strumento elettorale per i democratici in vista delle elezioni del prossimo novembre, in quanto godono dei mezzi economici e comunicativi per raggiungere e convincere milioni di cittadini nel mondo. Dove ci sono i Blm, c’è violenza Dopo un periodo di apparente calma, durato appena qualche settimana, i famigerati Blm – sigla ... Leggi su ilprimatonazionale

matteosalvinimi : In Italia, in Europa e negli Stati Uniti TUTTE LE VITE CONTANO, non quelle dei bianchi o dei neri. Black Lives Matt… - eziomauro : Migranti, Banksy: 'Ho comprato una nave perché la Ue ignora le richieste di soccorso dei non europe… - repubblica : In un video il manifesto di Banksy: 'Ho comprato una nave perché la Ue non soccorre i migranti. Black Lives Matter' - Sagitta11232071 : RT @SSaponelli: Portland, sostenitore di Trump ucciso in strada durante il corteo di Black Lives Matter. Video choc: 'Era un fascista, non…

Ultime Notizie dalla rete : Black lives Usa, scontri a Portland tra i manifestanti di Black Lives Matter e i sostenitori di Trump: un morto Il Fatto Quotidiano L’inferno per le strade degli Stati Uniti: un morto a Portland (VIDEO CHOC)

Una persona è stata uccisa durante le proteste a Portland

