Anticipazioni Un Posto al sole mercoledì 2 settembre 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) Mercoledì 2 settembre 2020 – Viola è in crisi: Viola rivela ad Angela quello che è successo con Eugenio e cioè del suo tradimento confessato. Angela finge di non sapere nulla e cerca di confortare la sua amica, la quale ha come la percezione che il suo sogno d’amore si stia sgretolando dato che Eugenio sembra essere preso dalla sua amante. Questa consapevolezza innesca un ulteriore dubbio in Angela circa la sua decisione di sposare suo fratello. L'articolo Anticipazioni Un Posto al sole mercoledì 2 settembre 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

Una delle due nuove troniste del Trono Classico di Uomini e Donne fa la modella per lo showroom di Milano di Chiara Ferragni. Ieri si è tenuta la seconda registrazione di quest’anno di Uomini e Donne.

U&D, anticipazioni seconda registrazione: Gemma ancora protagonista. Sono state presentate le nuove troniste

Nemmeno il tempo di rifarsi trucco e parrucco che subito si è ripartiti. Ebbene si, venerdì 28 agosto una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata. Dopo quanto accaduto il giorno prima, ov ...

