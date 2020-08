Anticipazioni Beautiful giovedì 3 settembre 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) Giovedì 3 settembre 2020 – Zoe avverte Thomas: Zoe corre da Thomas per rivelargli quello che sa in merito alla questione dello scambio delle culle e in particolare per avvisarlo circa il comportamento di Xander che secondo lei poitrebbe di li a poco andare dalla polizia per raccontare loro le incongruenze dell’incidente di Emma. In questo modo gli fa capire che Xander potrebbe essere a conoscenza di quello che è davvero successo a Emma. Chi l’ha fatta tacere per sempre? L'articolo Anticipazioni Beautiful giovedì 3 settembre 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

