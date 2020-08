Ancora danni per il maltempo: in Trentino uno smottamento investe un treno, chiusa la line ferroviaria (Di domenica 30 agosto 2020) Uno smottamento causato dalle forti piogge della notte ha investito una delle due carrozze del treno della ferrovia della Val di Non in Trentino. Fortunatamente non ci sono persone ferite. L’incidente si è verificato questa mattina a Cles, precisamente tra le due stazioni della città trentina. I viaggiatori diretti a Trento sono stati portati alla stazione più vicina a bordo della carrozza che non è stata danneggiata. La linea ferroviaria Trento-Malè è attualmente interrotta.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

francescoitaly : @lapoelkann_ @mattinodinapoli @Reg_Campania @tgr_campania @corrmezzogiorno @VincenzoDeLuca sul Vesuvio sono ancora… - Carolin70270912 : RT @GiovanniToti: L’allerta arancione per temporali in #Liguria si è chiusa senza danni. Ci aspettiamo ancora una coda legata al vento di L… - io_post : Ma come? Salvini non ha ancora postato alcun twit sul governo incapace di gestire i danni provocati dal #maltempo? - MarySpes : RT @lameduck1960: @Paolo3_P @chiossimanuela2 Non preoccuparti, ci sono stuoli di psichiatri e colleghi miei che hanno le mani in pasta fino… - memi_stylinson : @dyeyourhairpls Io ero fuori quando è successo e mentre tornavo a casa ho trovato un sacco di alberi a terra era in… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora danni Vento, grandine e temporali: ancora danni Il Giornale di Vicenza Allerta fino a stasera Oltre 300 interventi dei vigili del fuoco

Dopo l'ondata di maltempo (e di danni) di ieri in diverse zone della provincia di Verona, prosegue fino alle 20 di stasera lo stato di «preallarme» emanato dal Centro Funzionale Decentrato della Regio ...

Il maltempo colpisce anche i vigneti di Garda e Franciacorta

Il maltempo – che era previsto – non ha risparmiato quasi nessuna zona del Bresciano. Venerdì pomeriggio è toccato alla Franciacorta, sabato alla Bassa e al lago di Garda. Ma si segnalano anche la col ...

Dopo l'ondata di maltempo (e di danni) di ieri in diverse zone della provincia di Verona, prosegue fino alle 20 di stasera lo stato di «preallarme» emanato dal Centro Funzionale Decentrato della Regio ...Il maltempo – che era previsto – non ha risparmiato quasi nessuna zona del Bresciano. Venerdì pomeriggio è toccato alla Franciacorta, sabato alla Bassa e al lago di Garda. Ma si segnalano anche la col ...