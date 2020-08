Turchia, è morta in carcere l’avvocata dei diritti civili Ebru Timtik: era in sciopero della fame da 238 giorni per un processo equo (Di sabato 29 agosto 2020) Condannata a 13 anni di reclusione per l’appartenenza a un’organizzazione criminale, dopo quasi sei mesi di sciopero della fame è morta a Istanbul l’avvocata Ebru Timtik. Lo studio legala di cui faceva parte, Halkın Hukuk Bürosu, ha dato notizia della sua scomparsa tramite Twitter: «Ebru Timtik, socia del nostro studio, è morta da martire». La donna di 42 anni aveva iniziato lo sciopero della fame lo scorso febbraio chiedendo un processo equo. Timtik faceva parte dell’Associazione contemporanea degli avvocati, specializzata nella difesa di casi dallo sfondo ... Leggi su open.online

