Tilda Swinton: «Due o tre cose che sapete di me» (Di sabato 29 agosto 2020) Tilda Swinton, carriera e stile sfoglia la gallery Il primo segno di insofferenza in Katherine MaTilda Swinton allieva di West Heat, selettiva scuola per ragazze nel Kent, frequentata in quegli stessi anni da Diana Spencer, si manifestò quando nel discorso di benvenuto agli studenti, il preside di Harrow della scuola per ragazzi frequentata dai due fratelli maggiori di Tilda, aveva detto: «Voi sarete i leader del futuro». Nella stessa circostanza lei probabilmente si era sentita dire: «Voi ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : Tilda Swinton Tilda Swinton: le cose che non sapete di me Io Donna Cast stellare per il nuovissimo 'Pinocchio' di Guillermo Del Toro

Un cast stellare darà la voce alla nuovissima versione di 'Pinocchio' a cui sta lavorando in questo periodo Guillermo Del Toro: un musical in stop-motion che sarà distribuito nelle sale e in streaming ...

Pedro Almodóvar, guarda la prima clip del corto con Tilda Swinton

Agustín Almodóvar, produttore spagnolo e fratello del regista premio Oscar Pedro Almodóvar, ha twittato la prima clip del cortometraggio del maestro, The Human Voice, con protagonista Oscar Tilda Swin ...

