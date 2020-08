Secondo voi è meglio rinviare l'apertura delle scuole prevista per il 14 settembre? (Di sabato 29 agosto 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Secondo voi Coronavirus, secondo voi è giusto l'accanimento contro i locali? Liberoquotidiano.it Cosa fare a Brescia dal 28 al 30 agosto: i migliori eventi del weekend

Street food, sagre, feste all'aperto: sono questi alcuni degli ingredienti del fine settimana che va dal 28 al 30 agosto. Dalle mostre ai film, alle visite guidate, a farla da padrone sarà però la cul ...

Mezzi pubblici e rientro a scuola: Il governo non troverà 20 mila autobus in più. Aumenti la capienza»

Andrea Gibelli, dove li trova il governo 20 mila autobus e 31 mila conducenti che secondo voi mancano per far fronte alla domanda di trasporto nell’ora di punta quando le scuole saranno riaperte? «Non ...

