Roma, Gra bloccato per incendio: maxi-ingorgo e scene di panico (Di sabato 29 agosto 2020) Un maxi- incendio di sterpaglie ha provocato la chiusura del di Roma non lontano dall'uscita per l'Aurelia, con conseguente paralisi del traffico nella corsia interna. L'incendio è divampato a ridosso ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : Un maxi incendio di sterpaglie ha provocato la chiusura del Grande raccordo anulare di #Roma non lontano dall'uscit… - LuceverdeRoma : ?? ??#Roma #incendio Diramazione Roma Nord TRATTO CHIUSO ?Tra Settebagni e Raccordo Anulare > Roma GRA ? CHIUSA… - valeria_frezza : RT @Agenzia_Ansa: Un maxi incendio di sterpaglie ha provocato la chiusura del Grande raccordo anulare di #Roma non lontano dall'uscita per… - AltreNews : RT @Agenzia_Ansa: Un maxi incendio di sterpaglie ha provocato la chiusura del Grande raccordo anulare di #Roma non lontano dall'uscita per… - Gioia_13 : RT @Agenzia_Ansa: Un maxi incendio di sterpaglie ha provocato la chiusura del Grande raccordo anulare di #Roma non lontano dall'uscita per… -