Pierluigi Diaco furioso ad ‘Io e Te’: ”Fate silenzio in studio” (Di sabato 29 agosto 2020) Pierluigi Diaco, conduttore del programma pomeridiano in onda su Rai 1 ‘Io e Te’, non si contiene ed invita più volte a fare silenzio in studio Ormai noto al pubblico italiano il modo di fare del conduttore Pierluigi Diaco, che spesso risulta molto duro anche con gli ospiti. Il presentatore, durante il suo programma pomeridiano su Rai 1, ‘Io e Te‘, non riesce a contenersi e si sfoga con gli operatori in studio. Infatti, mentre Santino Fiorillo esponeva la sua consueta cartolina sulla moda, il conduttore invita tutti al silenzio in studio dicendo: ”Scusate, vi invito al silenzio in studio, qui stiamo lavorando”. La cosa però non si ferma lì e viene ripetuta più volte, fino a sbottare: ”Mi spiace ... Leggi su bloglive

Italia_Notizie : Pierluigi Diaco stizzito a Io e te: “Fate silenzio” - GiusCandela : Diaco ne fa un'altra, stizzito a #ioete: 'Fate silenzio'. E, complice il traino di Rai Parlamento, crolla sotto il… - FQMagazineit : Pierluigi Diaco stizzito a Io e te: “Fate silenzio” - Noovyis : (Pierluigi Diaco stizzito a Io e te: “Fate silenzio”) Playhitmusic - - infoitcultura : Pierluigi Diaco ospita Barbara Alberti che dice: “come ho fatto a dimenticare?” e Diaco trattiene la commozione -