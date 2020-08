Obama “consulente” dei giocatori Nba dopo il boicottaggio per Jacob Blake: “Ha consigliato di formare un comitato per la giustizia sociale” (Di sabato 29 agosto 2020) L’ex presidente Barack Obama, appassionato di basket, “parla regolarmente con giocatori e funzionari” dell’Nba. E “quando gli è stato chiesto è stato felice di dare dei consigli ad un piccolo gruppo di giocatori“. Un dialogo che si è rafforzato dopo la storica decisione di boicottare i play-off rifiutandosi di scendere in campo, in segno di protesta per il caso Jacob Blake e di sostegno alle manifestazioni per la giustizia razziale. L’ex inquilino della Casa Bianca ha discusso con loro varie idee per il futuro, tra cui la formazione di “un comitato per la giustizia sociale“, che permettano ai giocatori di “fare leva sulla loro ... Leggi su ilfattoquotidiano

