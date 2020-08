Mattino: se dovesse andar via solo Koulibaly, il Napoli adatterebbe Di Lorenzo centrale (Di sabato 29 agosto 2020) Il futuro di Kalidou Koulibaly è ancora incerto. Il City si è concentrato su Messi e la trattativa per il senegalese è stata sospesa. Il Mattino si pone delle domande sulla sua figura e su una possibile alternativa ad un suo addio. Non è detto che, se vada via solo il senegalese, il club partenopeo cerchi un altro difensore sul mercato. “Per Koulibaly si è fatto sotto anche il Manchester United anche se l’offerta più alta, pure se non è ancora il prezzo giusto, resta quella del Manchester City. Il punto è: per quanto tempo il Napoli terrà il senegalese sul mercato? Ecco, il Napoli non è detto che insegua un altro centrale, dovesse andar via ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Mattino dovesse Ballando con le stelle, Samuel Peron positivo al Covid: aveva lavorato in Sardegna. Sospese le... Il Mattino IL MATTINO - Koulibaly, in caso di partenza c'è una soluzione interna per sostituirlo

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino il Napoli potrebbe anche decidere di non sostituire Koulibaly in caso di partenza. Il Napoli prima di procedere con altri nuovi acquisti dovrà ...

