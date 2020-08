Mattino: il Napoli alla ricerca dell’intesa con Under sull’ingaggio (vuole 4 milioni) (Di sabato 29 agosto 2020) Nell’intreccio di mercato che potrebbe portare Dzeko alla Juve e Milik alla Roma in cambio, per il Napoli, di Under e Riccardi, diventa fondamentale, per il club partenopeo, trovare un’intesa con il turco giallorosso sull’ingaggio. Lo scrive il Mattin. “Giuntoli e Chiavelli trascorreranno la giornata di riposo degli azzurri cercando di capire con l’agente Utku Cenikli quali sono le richieste economiche di Under. A Roma il turco guadagna 2,5 milioni a stagione e vorrebbe arrivare più o meno a 4″. Ormai, scrive il quotidiano, l’addio di Milik al Napoli non dipende più da lui. Il polacco aveva raggiunto l’accordo con Paratici (su un quadriennale da 4,5 milioni di euro), ma tra Juve e ... Leggi su ilnapolista

napolista : Mattino: il Napoli alla ricerca dell’intesa con Under sull’ingaggio (vuole 4 milioni) Giuntoli e Chiavelli trascorr… - napolista : Mattino: la Fiorentina fa sul serio per Demme, il Napoli potrebbe riavviare trattativa per Castrovilli Il tedesco è… - cangianie : RT @napolista: Mattino: il Napoli ha garantito a Meret che nella nuova stagione partirà lui titolare Si azzera la preferenza di Gattuso pe… - infoitsport : SSC Napoli, report del mattino: palestra per Fabiàn e Maksimovic, personalizzato per Mario Rui -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Napoli Covid a Napoli, 516 residenti attualmente positivi: 214 in più negli ultimi tre giorni Il Mattino RASSEGNA - Corriere: "Osimhen ne fa tre, Karbownik al Napoli, Milik a un passo dalla Roma", Tuttosport: "Sirigu resta"

Ecco poi un focus sul Napoli: "Osimhen fa tre, è già festa Napoli ... "Si presenta Osimhen: 3 gol in 7 minuti", questo il titolo della sezione sportiva de Il Mattino che torna sulle amichevoli della ...

Meteo Napoli: bel tempo venerdì, discreto nel weekend

Aggiornamento previsioni meteo Napoli, venerdì, 28 agosto: Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la tempera ...

Ecco poi un focus sul Napoli: "Osimhen fa tre, è già festa Napoli ... "Si presenta Osimhen: 3 gol in 7 minuti", questo il titolo della sezione sportiva de Il Mattino che torna sulle amichevoli della ...Aggiornamento previsioni meteo Napoli, venerdì, 28 agosto: Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la tempera ...