Marco Baldini: "Ho lasciato Fiorello per proteggermi da un casino grosso..." (Di sabato 29 agosto 2020) Con un post pubblicato su Facebook, Marco Baldini è tornato a parlare della sua carriera, fatta di alti e di bassi. Lo speaker radiofonico attraverso un dialogo immaginario (o, almeno, così sembra di capire) in romanesco, ha ripercorso quanto gli è accaduto negli ultimi anni, delineando un quadro del mondo dello spettacolo ben poco solidale, ma anzi sempre pronto a bollare chi commette errori e prova a ripartire:@ Te c’avevi tutto, stavi a fa’ l’edicola co’ Fiorello, ancora nun eri sputtanato, potevi ancora lavora’. Poi sei ito in televisione a di’ che eri rovinato nun me ricordo se era la D’Urso ...o prima la Perego... Boh...e da allora nessuno te s’e’ più incul... volevo di’: nessuno te s’e’ più filato. Ora la domanda viene ... Leggi su blogo

Il San Corrado inaugura la nuova stagione festeggiando lo storico traguardo della promozione in Seconda Categoria. I ragazzi di mister Bolzoni si sono ritrovati prima della ripresa degli allenamenti.

