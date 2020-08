Lipari, morta una 22enne in ospedale: la famiglia lo occupa per protesta (Di sabato 29 agosto 2020) Sull’Isola di Lipari da tre giorni vanno in scena pesanti e decise proteste a seguito della scomparsa di Lorenza Famularo, 22enne morta all’ospedale. Sul caso aleggia l’ombra della malasanità, che ha scatenato le proteste dei cittadini dell’isola e dei familiari della giovanissima, fino al punto di occupare l’ospedale e il porto di Lipari. Lorenza Famularo, morta a 22 anni in ospedale La vicenda parte da qualche giorno fa, quando la 22enne Lorenza Famularo, receptionist in una struttura alberghiera di Lipari, ha iniziato a sentirsi male. Lamentava forti dolori all’addome, al collo, fatica a respirare; per questo era andata più volte al pronto ... Leggi su thesocialpost

