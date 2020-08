La stalker è Eva Kant: a Seregno denunciata donna di 66 anni (Di sabato 29 agosto 2020) A Seregno Eva Kant è la stalker. Nel comune della bassa Brianza, una donna di 66 anni si vestiva da Eva Kant per stalkerizzare l’ex di 12 anni più giovane. denunciata dall’uomo, è accusata di atti persecutori. Una donna di 66 anni residente a Seregno, in provincia di Monza e Brianza, è stata denunciata dal suo ex per atti persecutori. L’uomo, di 12 anni più giovane, era stalkerizzato dalla donna che, per i suoi appostamenti, si travestiva come Eva Kant. Tuta nera aderente, guanti e passamontagna per non farsi riconoscere mentre seguiva di nascosto il ... Leggi su bloglive

