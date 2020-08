In pensione anticipata con contributi volontari: a chi rivolgersi? (Di sabato 29 agosto 2020) Per accedere alla pensione anticipata prevista dalla legge Fornero, sono necessari 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne. Fermo restando che i contributi validi per il raggiungimento di tale requisito sono tutti quelli versati a qualsiasi titolo, almeno 35 anni di contributi devono essere raggiunti senza considerare la contribuzione figurativa versata per la malattia e la disoccupazione indennizzata. pensione anticipata con contributi volontari Un lettore crive per chiedere: Buongiorno, per accedere alla pensione anticipata mi mancano due anni, vorrei farne solo uno pagando il secondo. A chi devo rivolgermi? Grazie mille Come ... Leggi su notizieora

