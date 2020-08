Il tizio che viola la quarantena per far visita all’amico positivo (Di sabato 29 agosto 2020) La Digos della Questura di Catania ha denunciato un cittadino spagnolo che, violando i divieti imposti dalla quarantena, era entrato nella stanza della struttura alberghiera del Catanese in cui è isolamento un suo connazionale risultato positivo al Covid-19 con cui si è intrattenuto. Dell’accaduto è stata informata la Questura di Ragusa, nella cui provincia vive il ‘visitatore’, che gli ha imposto l’obbligo di quarantena. Il tizio che viola la quarantena per far visita all’amico positivo Le indagini della polizia sono state avviate a seguito di una segnalazione pervenuta alla Digos dal Commissario per l’emergenza Covid presso l’Asp il quale indicava una ... Leggi su nextquotidiano

CarloCalenda : Luca, non rispondo a tizio perché è tizio, ma perché pone una questione che merita una risposta e che molti altri l… - Noovyis : (Il tizio che viola la quarantena per far visita all’amico positivo) Playhitmusic - - mariangelaevita : Viene questa Tizia con quel Tizio che si permette di dire : ' la destra siamo noi diffidate dalle imitazioni!'. Ma… - anomomisimalya : @FlaviaManca @red_mask9 @jean13_flower @enzo_paratore Certo che sono diverse, ma non serve abitarci per fare un’ana… - paoloparenti9 : RT @neXtquotidiano: Il tizio che viola la quarantena per far visita all'amico positivo -

Ultime Notizie dalla rete : tizio che Il tizio che viola la quarantena per far visita all’amico positivo next Il tizio che viola la quarantena per far visita all’amico positivo

Le indagini della polizia sono state avviate a seguito di una segnalazione pervenuta alla Digos dal Commissario per l’emergenza Covid presso l’Asp il quale indicava una violazione alle norme di sicure ...

Google Pixel 4a a nudo: iFixit lo smonta, e scopre punti in comune con 3a

Google Pixel 4a è ancora in una sorta di limbo: lo abbiamo già recensito, ma da noi non arriverà sul mercato prima di ottobre. Nell'attesa, possiamo però toglierci qualche curiosità, e capire meglio c ...

Le indagini della polizia sono state avviate a seguito di una segnalazione pervenuta alla Digos dal Commissario per l’emergenza Covid presso l’Asp il quale indicava una violazione alle norme di sicure ...Google Pixel 4a è ancora in una sorta di limbo: lo abbiamo già recensito, ma da noi non arriverà sul mercato prima di ottobre. Nell'attesa, possiamo però toglierci qualche curiosità, e capire meglio c ...