Il sindaco Vittorio Sgarbi multa chi indossa la mascherina (Di sabato 29 agosto 2020) Avete letto bene, è proprio così. A Sutri, comune del viterbese, verrà multato chi indossa la mascherina senza necessità: lo prevede un'ordinanza di Vittorio Sgarbi, che della cittadina della Tuscia è il sindaco. In una nota, il critico d'arte da subito critico nei confronti dell'uso delle mascherine per contrastare il contagio da coronavirus, ha spiegato:Solo ladri e terroristi si mascherano il volto. In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è proibito l'uso della mascherina nella Città di Sutri all'aperto per evidenti ragioni di salute e al chiuso, salvo che in caso di assembramento, dalle ore 18.00 alle 6.00 del mattino, come specificamente indicato dal Dpcm del 16 agosto 2020 che tutela ... Leggi su blogo

SkyTG24 : Il sindaco di #Sutri, Vittorio #Sgarbi, ha emanato un'ordinanza che prevede la multa per chi indossa la mascherina… - Corriere : La provocazione di Sgarbi: a Sutri (dove è sindaco) multe a chi indossa la mascherin... - Marcopalmaxv : RT @SkyTG24: Il sindaco di #Sutri, Vittorio #Sgarbi, ha emanato un'ordinanza che prevede la multa per chi indossa la mascherina 'senza nece… - iCarlotta : RT @perchetendenza: 'Sutri': Perché il sindaco Vittorio Sgarbi ha emanato un'ordinanza per cui verrà multato chi indossa la mascherina senz… - asaggese_ : RT @cicciogia: Vittorio #Sgarbi, sindaco di Sutri, fa multare chi indossa la mascherina 'senza necessità'. Io multerei i cittadini di Sut… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Vittorio Vittorio Veneto, rischio di fenomeni meteorologici molto intensi nel weekend: il sindaco Miatto attiva il Coc Qdpnews.it - notizie online dell'Alta Marca Trevigiana Sgarbi sindaco senza freni: "A Sutri multe a chi indossa le mascherine senza necessità"

"A Sutri chi porta la mascherina senza che sia necessario sarà multato". Lo stabilisce un'ordinanza di Vittorio Sgarbi, che della cittadina della Tuscia è il primo cittadino. "Solo i ladri e i terrori ...

Il sindaco Vittorio Sgarbi multa chi indossa la mascherina

Avete letto bene, è proprio così. A Sutri, comune del viterbese, verrà multato chi indossa la mascherina senza necessità: lo prevede un'ordinanza di Vittorio Sgarbi, che della cittadina della Tuscia è ...

"A Sutri chi porta la mascherina senza che sia necessario sarà multato". Lo stabilisce un'ordinanza di Vittorio Sgarbi, che della cittadina della Tuscia è il primo cittadino. "Solo i ladri e i terrori ...Avete letto bene, è proprio così. A Sutri, comune del viterbese, verrà multato chi indossa la mascherina senza necessità: lo prevede un'ordinanza di Vittorio Sgarbi, che della cittadina della Tuscia è ...