«I giocatori di Milwaukee hanno scelto da soli. E’ stato il loro grande errore. Si sono scusati per questo» (Di sabato 29 agosto 2020) Repubblica intervista Sergio Scariolo, assistant coach dei Toronto Raptors. Il tema è quello della protesta dei giocatori Nba contro le violenze della polizia che ha causato il rinvio di alcune partite. Ora la Nba ha deciso di ripartire. Scariolo indica come un grande errore il fatto che i giocatori di Millwaukee abbiano deciso da soli, senza cercare di coinvolgere altre squadre, che erano comunque pronte alla protesta. «Bisogna utilizzare la razionalità. I gesti spontanei non portano grandi risultati in tempi immediati. I giocatori di Milwaukee hanno scelto da soli. questo è stato il loro grande errore, ... Leggi su ilnapolista

Dopo la protesta per gli avvenimenti di Kenosha, i giocatori hanno accettato di tornare in campo in cambio dell'uso dei palazzetti come seggi per le elezioni presidenziali

Come annunciato ieri con un comunicato ufficiale, la NBA è pronta a tornare in campo dopo il boicottaggio iniziato mercoledì per protesta per il caso Blake. I playoff riprenderanno proprio dalla parti

